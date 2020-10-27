Турция продолжит борьбу с терроризмом - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в Твиттер прокомментировал взрыв в турецкой провинции Хатай.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, в своей публикации Эрдоган поздравил силы безопасности страны с их успешной антитеррористической операцией в Хатае.

Эрдоган отметил, что Турция больше не та страна, которой можно управлять при помощи таких атак.

"Мы продолжим нашу борьбу с терроризмом и его сторонниками как внутри, так и за пределами наших границ", - отметил президент Турции.