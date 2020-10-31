Число погибших в результате землетрясение в Измире увеличилось до 35 человек

БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате землетрясения в турецком городе Измир увеличилось до 35, 885 человек пострадали, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Напомним, что вчера в Измире произошло сильное землетрясение. Подземные толчки силой 6,6 балла ощущались в городе и в прилегающих регионах.

Сообщается, что толчки вызвали подъем уровня воды в Эгейском море, вследствие чего затоплены прилегающие территории.