Пресс-секретарь президента Турции заразился коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заразился новым типом коронавируса (COVID-19).

Об этом Ибрагим Калын написал на своей странице в Твиттер, сообщает Trend.

"Я нахожусь на заключительной стадии лечения коронавируса, который переношу с легкими симптомами. Я сейчас в порядке. Благодарю всех, кто звонит, спрашивает, отправляет сообщения, молится", - написал Калын.