Глава минфина Турции подал в отставку

БАКУ /Trend/ - Министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак подал в отставку.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, соответствующее заявление Албайрак сделал на своей странице в Instagram.

"Я решил не продолжать свои обязанности в качестве министра, которые выполняю около пяти лет, из-за проблем со здоровьем", - сказал он.