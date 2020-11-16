Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 356 тысяч
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 92 человека, общее число жертв заболевания достигло 11 418.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 417 594, за прошедшие 24 часа 3 316 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 2 712 человек, общее число выздоровевших достигло 356 375.
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