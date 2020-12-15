Спрос на турецкие автомобили в Иране снижается

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2020 года экспорт автомобилей из Турции в Иран сократился на 36,72 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 66,787 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В октябре 2020 года экспорт автомобилей из Турции в Иран сократился на 43,94 процента по сравнению с показателем октября 2019 года и составил 7,217 миллиона долларов.

В январе-октябре 2020 года экспорт автомобилей на мировые рынки из Турции сократился на 20,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 20,055 миллиарда долларов.

Турецкий экспорт автомобилей составляет 14,8 процента от общего экспорта страны за январь-октябрь текущего года.

В октябре 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки автомобили на сумму 2,915 миллиарда долларов, что на 3,7 процента больше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт автомобилей из Турции в октябре 2020 года составил 16,8 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (октябрь 2019 - октябрь 2020) Турция экспортировала автомобили на сумму 25,283 миллиарда долларов.