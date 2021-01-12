Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 2,21 миллиона человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 171 человек, общее число жертв заболевания достигло 23 152.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 346 285, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 9 809 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 10 013 человек, общее число выздоровевших достигло 2 218 464.