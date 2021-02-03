ВВС Турции уничтожили 10 террористов на севере Ирака

ВВС Турции нанесли удар по объектам террористической организации РПК в районе горы Кандиль на севере Ирака, уничтожены 10 боевиков. Об этом сообщает во вторник в Twitter министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Операция проведена при поддержке Национальной разведывательной организации Турции.

Напомним, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес за это время свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.