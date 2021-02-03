ВВС Турции уничтожили 10 террористов на севере Ирака
ВВС Турции нанесли удар по объектам террористической организации РПК в районе горы Кандиль на севере Ирака, уничтожены 10 боевиков. Об этом сообщает во вторник в Twitter министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Операция проведена при поддержке Национальной разведывательной организации Турции.
Напомним, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес за это время свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
Победивший в 44-дневной войне Азербайджан освободил свои признанные международным правом территории - французский журналист (ФОТО)
Назначен новый начальник Сумгайытского главного управления Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу
Лента новостей
Самым большим преимуществом Sinovac является то, что при попадании в организм вирус не может размножаться - директор института
Победивший в 44-дневной войне Азербайджан освободил свои признанные международным правом территории - французский журналист (ФОТО)
Назначен новый начальник Сумгайытского главного управления Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу
Самовольные заявления чиновников в связи с восстановлением освобожденных территорий Азербайджана недопустимы – депутат
Джейхун Гаджибейли – родился в Шуше, скончался в эмиграции в Париже. Возвращение потомков в Азербайджан (ФОТО)
Физулинская районная прокуратура распространила информацию в связи с подрывом на мине гражданских лиц
Обсуждены вопросы реализации сотрудничества между Туркменистаном и ООН на национальном и региональном уровнях
Меморандум о сотрудничестве транспортных компаний Туркменистана и Казахстана позволит установить взаимопонимание по большинству вопросов – KAZLOGISTICS
Установлено лицо, распространившее в соцсетях ложные сведения о коронавирусе - СГБ Азербайджана (ВИДЕО)
Населенность на освобожденных территориях Азербайджана будет доведена до уровня, который был до оккупации
В Азербайджане доля альтернативных и возобновляемых источников энергии в первичном потреблении будет увеличена
Азербайджанская музыка стала лучом солнца для российских слушателей в пандемию - Маргарита Каратыгина