В Турции в этом году не будет массовых церемоний ифтара на Рамадан

БАКУ /Trend/ - В Турции в связи с мерами по борьбе с COVID-19 в месяц Рамадан не будут проводиться массовые церемонии ифтара, передает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Также, согласно информации, в мечетях не будет проведена массовая молитва таравих.

Отметим, что за последние сутки в Турции от COVID-19 скончались 237 человек, общее число жертв коронавируса достигло 33 939.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в стране возросло до 3 849 011, за прошедшие сутки были выявлены положительные тесты на коронавирус у 50 678 человек.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 30 194 человека, общее число выздоровевших достигло 3 331 411.

(Редактор: Натаван Эфендиева)