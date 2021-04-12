В Турции в этом году не будет массовых церемоний ифтара на Рамадан
БАКУ /Trend/ - В Турции в связи с мерами по борьбе с COVID-19 в месяц Рамадан не будут проводиться массовые церемонии ифтара, передает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.
Также, согласно информации, в мечетях не будет проведена массовая молитва таравих.
Отметим, что за последние сутки в Турции от COVID-19 скончались 237 человек, общее число жертв коронавируса достигло 33 939.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в стране возросло до 3 849 011, за прошедшие сутки были выявлены положительные тесты на коронавирус у 50 678 человек.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 30 194 человека, общее число выздоровевших достигло 3 331 411.
(Редактор: Натаван Эфендиева)
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