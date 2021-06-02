В Турции сократилось число зарегистрированных грузинских компаний

Турция 2 июня 2021 09:05 (UTC+04:00)
В Турции сократилось число зарегистрированных грузинских компаний
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