Türksat 5A: новая страница в развитии спутниковой связи Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил в понедельник Центр наземного управления Gölbaşı в Анкаре, где принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию спутника связи Türksat 5A, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства напомнил, что телекоммуникационный спутник пятого поколений Türksat 5A достиг заданной орбиты 4 мая 2021 года и занял позицию на геосинхронной орбите (31 градус восточной долготы). С 28 июня спутник начал функционировать в Ku-диапазоне.

Благодаря современным технологиям срок действия спутника на орбите Земли превысит 30 лет. Зона покрытия спутника - Турция, Европа, Ближний Восток, Северная, Центральная и Южная Африка, а также Средиземное, Эгейское и Черное моря.

«Турция строит политику, основанную на понимании того, что главные угрозы в будущем будут исходить из космоса – киберпространства. Поэтому мы формируем сильный механизм киберзащиты», - сказал турецкий лидер.

Запуск TÜRKSAT 5B намечен на конец 2021 года

Эрдоган далее привлек внимание к скорому запуску еще одного спутника связи - TÜRKSAT 5B.

«Испытания спутника TÜRKSAT 5B, проектирование и производство которого успешно завершено, продолжаются. Наша цель - запустить спутник в последнем квартале 2021 года», - сообщил турецкий лидер.

По его словам, полезная нагрузка TÜRKSAT 5B будет больше, чем у всех предыдущих космических аппаратов.

«Благодаря TÜRKSAT 5B объем передачи данных в нашей стране увеличится в 15 раз», - отметил президент.

Türksat 6А выведет Турцию в число 10 стран-производителей спутников

Президент Турции отметил, что одновременно тестируется первый отечественный спутник связи - Türksat 6А, а его запуск запланирован на 2022-й год.

Благодаря запуску Türksat 6А Турция войдет в число 10 стран мира, которым под силу самим производить коммуникационные спутники, сказал Эрдоган.