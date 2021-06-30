Президенты Турции и Туркменистана обсудили перспективы развития двусторонних отношений
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает Управление по связям Администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Главы государств обсудили перспективы развития двусторонних отношений и региональные вопросы.
Президент Эрдоган поздравил туркменского коллегу Бердымухамедова с днем рождения.
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