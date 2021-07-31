Порты Турции перевалили почти 2 млн тонн грузов с Мальты

Турция 31 июля 2021 11:03 (UTC+04:00)
Порты Турции перевалили почти 2 млн тонн грузов с Мальты
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