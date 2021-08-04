У берегов Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 44,26 километрах от района Датча турецкой провинции Мугла. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,60 километра.
О разрушениях или пострадавших не сообщается.
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