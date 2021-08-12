В Турции заявили, что взяли под контроль все лесные пожары в стране

Пожарным в Турции удалось взять под контроль все лесные пожары на территории республики. Об этом сообщил в четверг министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все лесные пожары в нашей стране взяты под контроль, продолжаются работы по охлаждению", - написал он на своей странице в Twitter.