В январе-июле граждане Азербайджана увеличили закупку недвижимости в Турции
БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана в январе - июле 2021 года приобрели в Турции 720 объектов недвижимости, что на 174 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.
В июле граждане Азербайджана приобрели в Турции 127 объектов недвижимости, что на 12 больше, чем в июле 2020 года.
В июле в Турции были проданы 107 785 объектов недвижимости, что на 53 процента меньше по сравнению с июлем 2020 года.
В указанном месяце иностранцы приобрели в Турции 4 495 объектов недвижимости, что на 64 процента больше по сравнению с июлем 2020 года.
Отметим, что в прошлом году граждане Азербайджана приобрели в Турции 1 279 объектов недвижимости.
(Редактор: Натаван Эфендиева)