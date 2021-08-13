В январе-июле граждане Азербайджана увеличили закупку недвижимости в Турции

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана в январе - июле 2021 года приобрели в Турции 720 объектов недвижимости, что на 174 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.

В июле граждане Азербайджана приобрели в Турции 127 объектов недвижимости, что на 12 больше, чем в июле 2020 года.

В июле в Турции были проданы 107 785 объектов недвижимости, что на 53 процента меньше по сравнению с июлем 2020 года.

В указанном месяце иностранцы приобрели в Турции 4 495 объектов недвижимости, что на 64 процента больше по сравнению с июлем 2020 года.

Отметим, что в прошлом году граждане Азербайджана приобрели в Турции 1 279 объектов недвижимости.

(Редактор: Натаван Эфендиева)