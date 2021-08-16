Иран более чем наполовину увеличил импорт химпродукции из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе–июне 2021 года экспорт химпродукции из Турции в Иран вырос на 51,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 229,424 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июне экспорт химпродукции из Турции в Иран вырос на 9,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 47,78 миллиона долларов.

Отметим, что Турция в январе – июне в целом увеличила экспорт химпродукции на 40,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 11,963 миллиарда долларов.

В июне Турция экспортировала химпродукцию на 2,37 миллиарда долларов, что на 66,6 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (июнь 2020 - июнь 2021 годов) турецкий экспорт химпродукции составил 21,683 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)