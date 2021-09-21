Турция увеличила экспорт химпродукции в Азербайджан более чем на 20%

БАКУ /Trend/ - В январе – августе 2021 года экспорт химпродукции из Турции в Азербайджан вырос на 20,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 326,216 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В августе экспорт химпродукции из Турции в Азербайджан вырос в 1,3 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года - до 64,828 миллиона долларов.

Турция в январе - августе в целом увеличила экспорт химпродукции на 38,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 15,93 миллиарда долларов.

В августе Турция экспортировала химпродукцию на 2,046 миллиарда долларов, что на 49,1 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (август 2020 - август 2021 годов) турецкий экспорт химпродукции составил 22,697 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)