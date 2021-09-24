Свыше 20 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 221 человек.
Об этом, как передает Trend, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 355 226 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 27 197 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 20 458 человек.
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