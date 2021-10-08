Иран сократил импорт кожаных изделий из Турции более чем на треть
БАКУ /Trend/ - В январе – августе 2021 года экспорт кожаных изделий из Турции в Иран сократился на 30,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,108 миллиона долларов.
Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.
В августе экспорт кожаных изделий из Турции в Иран вырос в 4,9 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года - до 173 тысяч долларов.
Турция в январе – августе в целом увеличила экспорт кожаных изделий на 27,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,095 миллиарда долларов.
В августе Турция экспортировала кожаные изделия на 157,08 миллиона долларов, что на 60,5 процента больше показателя аналогичного периода 2020 года.
(Редактор: Константин Шапиро)
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