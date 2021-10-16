Анкара ожидает от Берлина продолжения успешного курса Меркель - Эрдоган

Канцлер Германии Ангела Меркель внесла весомый вклад в урегулирование кризиса в Сирии.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с Меркель в резиденции «Хубер» в субботу в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Эрдоган сообщил, что обсудил с Меркель перспективы двустороннего сотрудничества, ситуацию в Сирии, Ливии и Афганистане.

Глава государства выразил надежду на то, что новое правительство Германии продолжит успешный курс Ангелы Меркель на сотрудничество с Турцией.

«Турция нацелена на доведение товарооборота с Германией до отметки в 50 млрд долларов в год. Важным мостом в связях между Анкарой и Берлином остается турецкая община Германии - общее достояние наших стран», - сказал президент Эрдоган.

По его словам, проявления ксенофобии, расизма и исламофобии остаются главной проблемой для турок, проживающих в странах Европы.

Эрдоган отметил также, что фактор коалиционных правительств всегда затягивал сотрудничество между Анкарой и Берлином. Не будь правящей коалиции, турецко-германские связи сегодня были бы на совершенно ином уровне, считает турецкий лидер.

Президент далее привлек внимание к нагрузке на Турцию в вопросе потока беженцев и нелегальных мигрантов.

За последние годы Турция в вопросе беженцев превратилась в некий «гостевой дом», констатировал Эрдоган.