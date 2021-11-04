Турция создает оружие будущего - председатель управления оборонпрома

Оборонпром Турции создает оружие будущего с учетом всех возможных сценариев. Об этом глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сказал, выступая на семинаре на тему «Проектируй будущее сегодня», организованном компанией ASELSAN, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Турецкие инженеры заранее думают над тем, какие системы вооружения могут понадобиться в боевой обстановке будущего, какие системы оружия помогут изменить баланс сил на поле боя, сказал Демир.

В оборонпроме Турции прилагают усилия для своевременного удовлетворения потребностей в оружии высокого качества с применением передовых технологий, продолжил он.

В работе семинара приняли участие представители Министерства нацобороны Турции, МВД, Управления оборонной промышленности, ASELSAN и других оборонных компаний.

Демир отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз подчеркивал значимость баланса между участием государственного и частного сектора в оборонпроме.

Сегодня оборонпром Турции достиг такого уровня, который требует начала совсем иного процесса или, скорее, реализации во всех аспектах того, что страна долго время пыталась сделать, продолжил он.

Учредительные компании или компании с государственным участием должны сосредоточиться на стратегическом и среднесрочном бизнесе и прокладывать путь для частного сектора и наших малых и средних предприятий, сказал Демир.

«Мы знаем, что все наши учредительные компании придают большое значение этому вопросу, но мы должны еще больше усилить, показать и углубить то значение, которое мы придаем этому вопросу», - подчеркнул он.