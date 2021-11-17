Турция полна решимости стабилизировать уровень инфляции
Экономические структуры Турции полны решимости вести борьбу с повышением инфляции. При необходимости для этого будут задействованы макроэкономические рычаги. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Анадолу, заявил министр казначейства и финансов Лютфи Эльван, выступая во вторник на V Конгрессе рынка капитала Турции.
По словам министра, предпринимается целый ряд шагов по стабилизации валютных курсов, что снизит риски для экономического развития страны.
Каждая из государственных структур прилагает усилия в этом направлении в рамках своих полномочий, сказал Эльван.
Глава Минфина подчеркнул, что сильная система государственных финансов - одна из основ макроэкономической стабильности.
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