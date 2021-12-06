Порты Турции перевалили более 3,5 млн тонн грузов из Марокко
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Урфан Джафаров занял первое место на Международном конкурсе вокалистов "Памяти Муслима Магомаева" (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Выросло молодое поколение, которое не видело Карабах - они освободили Карабах ценой своих жизней
Президент Ильхам Алиев - Армении: Пусть предоставят нам дату открытия Зангезурского коридора, и в таком случае не будет никаких проблем
Кинематографисты Азербайджана и России сняли художественный фильм "Жаворонки в репейном поле" (ВИДЕО)
В Азербайджане в Отдельной общевойсковой армии проведены состязания на звание "Лучшая противотанковая батарея" (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Губа (ФОТО/ВИДЕО)
В 2022 г. расходы по управлению Госнефтефондом Азербайджана, по прогнозам, составят почти 34 млн манатов
В Казахстане прошел международный форум, посвященный эволюции партийно-политической системы страны (ФОТО)
Темпераментный итальянец в Азербайджане: дары субтропиков и рецепт приготовления лявянги показали на российском телеканале (ВИДЕО)
В Азербайджане продолжаются работы над «черным ящиком» разбившегося военного вертолета – Генпрокуратура
В Азербайджане амнистия в основном применена к лицам в возрасте от 30 до 40 лет - Генпрокуратура (ФОТО)
В результате объявленной амнистии аннулированы штрафы более чем на 500 тыс. манатов – Генпрокуратура Азербайджана
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями поселка Гонагкенд (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе №1 в Губе (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия Quba ABAD Factory (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в Губинском олимпийском спортивном комплексе (ФОТО/ВИДЕО)
Победа в Карабахе - самая значимая в тюркском мире после войны за независимость Турции - Азиз Санджар (ФОТО)
В честь юбилея Азера Дадашева представлен концерт хоровых и камерно-инструментальных произведений (ФОТО)