Названа дата первой встречи спецпредставителей Армении и Турции

Турция 5 января 2022 20:53 (UTC+04:00)
Названа дата первой встречи спецпредставителей Армении и Турции

БАКУ/Trend/ - Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14 января в Москве, передает в среду Trend со ссылкой на ТАСС.

С обеих сторон назначены спецпредставители — Сердар Кылыч и Рубен Рубинян.

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