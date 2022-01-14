Стали известны детали строительства высокоскоростной железной дороги Анкара-Сивас в Турции (Эксклюзив)
Пленку с первыми кадрами начала армянской агрессии против Азербайджана в Париж доставил…армянин – воспоминания французского режиссера (Эксклюзив) (ФОТО)
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Стали известны детали строительства высокоскоростной железной дороги Анкара-Сивас в Турции (Эксклюзив)
Госведомства Азербайджана начали расследование по факту насилия над несовершеннолетним в детском саду
Глава МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором Американского еврейского комитета (ФОТО)
Азербайджанские банки начали блокировать проведение платежей в адрес онлайн-букмекерских контор и казино
Рост депозитов в банках позволит снизить инфляционное воздействие на мировую экономику - PwC Azerbaijan
Освободив свои территории от оккупации, Азербайджан сформировал новые реалии на Южном Кавказе - Эрдоган
В Азербайджане обнаружены и переданы Армении останки еще одного армянского военнослужащего (Эксклюзив)
В Ассоциации производителей и экспортеров чая Азербайджана назвали основной экспортный рынок в 2022 г.
Президент Ильхам Алиев: У нас есть конкретные планы по строительству солнечных и ветряных электростанций
Президент Ильхам Алиев: Крупнейшие мировые компании проявляют большой интерес к потенциалу возобновляемой энергии Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Саудовская Аравия является одной из немногих стран, которые вообще не установили дипломатических отношений с Арменией
Президент Ильхам Алиев: В целом на освобожденных территориях можно производить около 10 тысяч мегаватт возобновляемой ветровой и солнечной электроэнергии
Президент Ильхам Алиев: Иностранные инвесторы хорошо знают, что наше слово так же ценно, как и наша подпись
Президент Ильхам Алиев: Ветряная электростанция «Хызы-Абшерон» внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности Азербайджана
ОБСЕ необходимо усилить меры по укреплению долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией - председатель
Министерство энергетики и компания ACWA Power будут сотрудничать в области морской ветроэнергетики (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром энергетики Саудовской Аравии (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» (ФОТО/ВИДЕО)