ЕС полностью поддерживает цель по открытию коммуникаций на Южном Кавказе - Тойво Клаар

БАКУ /Trend/ - Открытие коммуникаций в регионе Южного Кавказа - важная цель, которую ЕС полностью поддерживает.

Об этом написал в Twitter специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, сообщает Trend.

"Приятная новость о встрече в Москве спецпредставителей Турции и Армении [по нормализации отношений между двумя странами]. Нормализация отношений и открытие коммуникаций - важные цели, которые ЕС полностью поддерживает", - говорится в публикации.