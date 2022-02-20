Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Израиля
БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Турции и Израиля Мевлютом Чавушоглу и Яиром Лапидом, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в ходе телефонного разговора стороны обсудили планируемый визит президента Израиля Исаака Герцога в Турцию.
О других подробностях не сообщается.
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