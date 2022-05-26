Число ликвидированных в зоне операции Pençe Kilit террористов превысило 100 - Акар

Число террористов, нейтрализованных турецкой армией в зоне операции Pençe Kilit на севере Ирака с 18 апреля превысило 100. В числе последних ликвидирована группа боевиков, заблокированных спецназом в одной из пещер.

Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам совещания с участием командиров подразделений, задействованных в антитеррористической операции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава оборонного ведомства Турции в сопровождении начальника Генштаба Яшара Гюлера, командующего сухопутными войсками Мусы Авсевера и командующего ВВС Хасана Кючюкакюза посетил Оперативный центр командования Сухопутных войск ВС Турции в провинции Хаккари на юго-востоке страны.

«Мы не оставили и не оставим без ответа гибель ни одного военного», - подчеркнул Акар, напомнив, что на днях на севере Ирака в стычке с террористами РКК погибли пять военнослужащих турецкой армии.

Министр подчеркнул решимость Анкары к полной ликвидации угрозы терроризма у границ Турции.