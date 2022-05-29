Турция настроена решительно в вопросе искоренения терроризма - Эрдоган

Турция не оставит без ответа малейшую атаку с севера Сирии. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал журналистам по возвращению из Баку, где принял участие на Фестивале авиации, космонавтики и технологий («TEKNOFEST-Азербайджан»), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Борьба с терроризмом продолжится со всей решимостью и впредь, заверил Эрдоган.

«Если США не выполняют обязательства в вопросе борьбы с терроризмом, Турция решит свои проблемы сама», - сказал Эрдоган, добавив, что Анкаре не требуется разрешения для борьбы с терроризмом.

По словам турецкого лидера, ВС Турции к данному моменту нейтрализовали более 100 террористов, в том числе на севере Ирака.

Далее глава государства коснулся вопроса вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

«Пока Турецкую Республику возглавляю я, Анкара никогда не одобрит вступление поддерживающих терроризм стран в Североатлантический Альянс»,- сказал глава государства.

Эрдоган также заявил о готовности и впредь прилагать дипломатические усилия к завершению военных действий в Украине.

Президент сообщил, что в понедельник проведет телефонные разговоры с Москвой и Киевом: «Будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии».

Касаясь напряженности в отношениях Анкары и Афин, Эрдоган сообщил, что в Анкаре отказались от Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Греция.

«Отныне исключаю любые контакты с Мицотакисом. Я имею дело только с теми, кто занимается политикой достойно», - подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган также коснулся Сотрудничества в сфере природного газа с Израилем.

«Глава Минэнерго Турции проведет встречи. В Израиле заявляют о готовности к подобному шагу», - добавил турецкий лидер.