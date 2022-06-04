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Правящая партия Турции назвала кандидата на президентских выборах в 2023 году

Турция Материалы 4 июня 2022 20:07
Правящая партия Турции назвала кандидата на президентских выборах в 2023 году

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БАКУ /Trend/ - Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) выдвинула в субботу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана кандидатом от Народного альянса на президентских выборах, которые пройдут летом 2023 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил в субботу журналистам пресс-секретарь ПСР Омер Челик.

"Кандидатом от Народного альянса будет наш президент Тайип Эрдоган. По этой теме мы окончательно определились", - сказал он.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на июнь 2023 года. В правящий блок Народный альянс входят ПСР и Партия националистического движения.

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