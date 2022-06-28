Турция против односторонних санкций в отношении Ирана

Турция осуждает односторонние санкции в отношении Ирана и выступает за возобновление переговоров по ядерной программе Тегерана. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Анадолу, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом в Анкаре.

«Мы были против односторонних санкций в отношении Ирана и не одобряем эти санкции», — сказал, в частности, Чавушоглу.

Чавушоглу выразил надежду, что «ядерная сделка» с Тегераном будет «возрождена», и все заинтересованные стороны предпримут необходимые шаги в этом направлении. По мнению дипломата, такое развитие ситуации пойдет на пользу всему региону.

Касаясь перспектив развития турецко-иранских экономических отношений он отметил, что в Анкаре намерены приложить больше усилий для расширения объемов двусторонней торговли.

Глава МИД добавил, что Анкара и Тегеран продолжат прилагать совместные усилия по поддержке справедливой борьбы палестинского народа за свои права.

Он подчеркнул также, что отношения между Турцией и Ираном имеют глубокие исторические корни.

Глава турецкого МИД заявил, что Турция полна решимости к дальнейшему развитию отношений с Ираном во всех областях.

Турецкий министр сообщил, что в ходе его переговоров с иранским коллегой наряду с региональной проблематикой были рассмотрены и вопросы, связанные с борьбой против терроризма. «Турция и Иран должны продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом, потому что терроризм - это общий наш общий враг», - сказал Чавушоглу.

Хосейн Амир Абдоллахиан в свою очередь заявил, что озабоченности Турции в сфере безопасности (в Сирии) должны быть «устранены раз и навсегда».

Комментируя итоги переговоров с главой МИД Турции он сообщил, что стороны обсудили дорожную карту по развитию отношений во многих областях. «Мы планируем создать комитет по решению проблем изменения климата в районах вдоль нашей границы», - отметил, в частности, иранский дипломат.