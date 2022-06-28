Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум по НАТО

Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум относительно заявок Стокгольма и Хельсинки на вступление в НАТО, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Документ подписан по итогам прошедшей в Мадриде четырехсторонней встречи с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Своим подписи под меморандумом поставили главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Финляндии Пекка Хаависто и Швеции Анне Линде.

В Мадриде во вторник прошла четырехсторонняя встреча с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Переговоры состоялись в Конгресс-центре IFEMA на полях саммита лидеров стран НАТО.

Обсуждения прошли в закрытом для прессы режиме и продолжались два часа.

Инициатором консультаций выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.