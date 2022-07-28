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Анкара ожидает привлечения к ответственности причастных к нападению в Мосуле

Турция Материалы 28 июля 2022 05:18 (UTC +04:00)
Анкара ожидает привлечения к ответственности причастных к нападению в Мосуле

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Министерство национальной обороны Турции потребовало от властей Ирака незамедлительно привлечь к ответственности виновных в нападении на турецкое генконсульство в городе Мосул, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

«Ожидаем от инстанций Ирака незамедлительного расследования и привлечения к ответственности всех причастных к подлому нападению на генконсульство Турции в Мосуле», - говорится в заявлении ведомства.

«Это нападение еще раз продемонстрировало, кто именно атакует мирное население и гражданские цели. Рано или поздно террористы, совершившие нападение, будут задержаны и привлечены к ответственности, также как понесли должное наказание другие террористы», - подчеркнуто далее в сообщении.

В Минобороны заверили в готовности Турции к сотрудничеству с «иракскими братьями» в сферах борьбы с терроризмом и обеспечении безопасности границ.

Турция и впредь будет давать решительный отпор вылазкам террористов и их попыткам «утопить регион в крови», подчеркнули в Анкаре.

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