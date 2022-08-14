На востоке Турции ликвидированы 3 террориста

В провинции Агры на востоке Турции нейтрализованы три боевика террористической организации РПК. Об этом сообщили в субботу в МВД Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным ведомства, боевики ликвидированы в зоне антитеррористической операции Eren Abluka-10. Причем двое из них числились в списках особо опасных преступников, разыскиваемых по линии МВД Турции.

В операции с участием спецназа жандармерии были задействованы ударные БПЛА и авиация.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу призвал всех членов кровавой организации сложить оружие и сдаться.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций. В последние годы РПК стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.