...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

На востоке Турции ликвидированы 3 террориста

Турция Материалы 14 августа 2022 02:36 (UTC +04:00)
На востоке Турции ликвидированы 3 террориста

Читайте Trend в

В провинции Агры на востоке Турции нейтрализованы три боевика террористической организации РПК. Об этом сообщили в субботу в МВД Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным ведомства, боевики ликвидированы в зоне антитеррористической операции Eren Abluka-10. Причем двое из них числились в списках особо опасных преступников, разыскиваемых по линии МВД Турции.

В операции с участием спецназа жандармерии были задействованы ударные БПЛА и авиация.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу призвал всех членов кровавой организации сложить оружие и сдаться.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций. В последние годы РПК стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости