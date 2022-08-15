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Турецкая делегация отправилась в США для переговоров по F-16

Турция Материалы 15 августа 2022 22:12 (UTC +04:00)
Турецкая делегация отправилась в США для переговоров по F-16

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Техническая делегация Минобороны Турции по приглашению американской стороны отправилась в США для обсуждения вопроса о модернизации и закупке истребителей F-16. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Техническая делегация Министерства национальной обороны Турции по приглашению США отправилась в эту страну с целью скорейшей реализации процесса модернизации и закупки F-16», - говорится, в частности, в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ранее стороны провели серию консультаций по данной теме.

Речь идет о переговорах сторон в декабре 2021 года, а также в феврале и марте 2022 года.

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