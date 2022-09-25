Экспорт электротехники турецкого производства за 8 месяцев достиг $9,6 млрд

Объем экспорта электроники и электротехники из Турции в январе-августе текущего года вырос на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 9 млрд 620 млн долларов, говорится в сообщении Ассамблеи экспортеров Турции (TIM), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным TIM, объем экспорта электроники и электротехники из Турции в августе 2021 года составлял 1 млрд 204 млн долларов, тогда как в аналогичный период текущего года этот показатель вырос на 4,3 процента - до 1 млрд 256 млн долларов.

Объем экспорта данного сектора промышленности из Стамбула за август текущего года составил 623 млн долларов. Далее следуют Маниса - 184 млн долларов и Анкара - 75 млн долларов.

Объем экспорта электроники и электротехники из Стамбула в январе-августе текущего года составил 4,8 млрд долларов, из Манисы - 1,3 млрд долларов и Денизли - 544 млн долларов.

Ведущим импортером сектора электронной промышленности из Турции в августе ткущего года стала Великобритания - 129 млн долларов. Далее следуют Германия - 110 млн долларов и Франция - 68 млн долларов. При этом в январе -августе текущего года сектор экспортировал в Великобританию продукции на 1 млрд д долларов, в Германию – на 873 млн долларов и Францию – на 556 млн долларов.

В ТОП – 3 ведущих импортеров турецкого сектора вошли страны ЕС - 559 млн долларов, другие европейские страны - 174 млн долларов и страны Ближнего Востока - 149 млн долларов.