Турция поможет Катару обеспечить безопасность на ЧМ-22 по футболу

Парламент Турции принял проект указа президента о шестимесячной миссии турецких военных в рамках операции «Щит Чемпионата мира» в Катаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Футбольный мундиаль в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

На чемпионат ожидается прибытие более 1 млн болельщиков со всего мира.

Согласно указу, миссия «Щит Чемпионата мира» будет проводиться совместно с ВС Катара и государств, приглашенных правительством этой страны в целях обеспечения безопасного проведения спортивного мероприятия.

В частности, странами-участницами миссии на территории Катара будут приняты необходимые меры против различных угроз, в первую очередь терроризма.

Миссия осуществляется на основе обращения правительства Катара к дружественным и союзным странам, включая Турцию.

«Учитывая исторические, культурные и гуманитарные связи между Турцией и Катаром, тесное сотрудничество двух стран в политической, экономической, военной и других областях, а также важность стабильности и безопасности в районе Персидского залива для всего региона, признано целесообразным дать положительный ответит на вышеупомянутую просьбу правительства Катара», - говорится в проекте указа.