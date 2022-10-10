Президент Турции смог объединить тюркский мир - Багдад Амреев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, благодаря своим лидерским качествам, не только превратил Турцию в одну из сильнейших держав мира, но и смог объединить весь тюркский мир. Данную мысль высказал генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев на церемонии открытия нового учебного года в Университете Бинали Йылдырыма в Эрзинджане, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Амреев напомнил, что на историческом стамбульском саммите организации в прошлом году были приняты жизненно важные решения, способствовавшие укреплению единства и целостности тюркских государств.

Тюркский мир продолжает расширяться и становиться сильнее, подчеркнул Амреев.

«Если четыре года назад в Организацию тюркских государств входило четыре государства, то сейчас их насчитывается семь. Сегодня впервые в истории тюркские страны действуют единым фронтом. Тюркский мир становится реальностью. Мы едины, мы сильнее, и это новая парадигма», - сказал генсек.

По словам Амреева, вызовы и испытания подталкивают тюркский мир к большей солидарности, интеграции и единству.

Он подчеркнул значимость саммита лидеров Организации тюркских государств, который запланирован на 11 ноября в Самарканде.

«Саммит в Самарканде станет встречей на высшем уровне, которая завершит реализацию исторических решений, принятых на последнем саммите в Стамбуле. В числе прочих акцент будет сделан на экономике и торговле. Намерены добиться прогресса с точки зрения сотрудничества в сфере политики и безопасности в соответствии с принятым в Стамбуле «Видением 2040», - сказал Амреев.

Амреев отметил, что добиться сегодняшних успехов тюркского мира было непросто.

«За этим стоит сильная воля лидеров наших стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл особую историческую роль на пути к единству и интеграции тюркского мира. Благодаря его лидерству за последние 20 лет Турция превратилась в сильную державу не только своего региона, но и всего мира. Кроме того, его лидерство способствовало объединению всего тюркского мира. Нельзя представить этот успех тюркского мира без Реджепа Тайипа Эрдогана», - сказал он.