Экспорт продукции машиностроения Турции с начала года превысил $20,5 млрд

Экспорт продукции машиностроения Турции в январе-октябре текущего года превысил 20,5 млрд долларов. Об сообщает Ассоциация экспортеров машин и оборудования (MAİB) Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным MAİB, объем экспорта продукции машиностроения за десять месяцев 2022 года вырос на 7,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 20,5 млрд долларов.

Объемы продаж в Германию и США сохранили лидерство на уровне 4 млрд долларов. Экспорт в Россию, находящейся на третьей ступени, в рассматриваемый период вырос на 43,8 процента, до 1 млрд долларов.

Объем продаж продукции машиностроения Турции за указанный период превысил 3 млрд тонн, стоимость за каждый килограмм составила 6,3 доллара.