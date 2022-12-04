Четыре человека пострадали в результате взрыва в доме в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На первом этаже шестиэтажного жилого здания в районе Акчакале турецкого города Шанлыурфа произошел взрыв.

Как передает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ, в результате взрыва пострадали четыре человека.

Отмечается, что на первом этаже здания, где произошел взрыв, располагались мастерские. От взрывной волны в здании частично обрушились перекрытия, в соседних домах вылетели стекла, повреждены припаркованные на улице автомашины.

В связи со взрывом ведется расследование. Причины происшествия выясняются.