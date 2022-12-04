Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Четыре человека пострадали в результате взрыва в доме в Турции (ФОТО)

Турция Материалы 4 декабря 2022 11:58 (UTC +04:00)
Четыре человека пострадали в результате взрыва в доме в Турции (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - На первом этаже шестиэтажного жилого здания в районе Акчакале турецкого города Шанлыурфа произошел взрыв.

Как передает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ, в результате взрыва пострадали четыре человека.

Отмечается, что на первом этаже здания, где произошел взрыв, располагались мастерские. От взрывной волны в здании частично обрушились перекрытия, в соседних домах вылетели стекла, повреждены припаркованные на улице автомашины.

В связи со взрывом ведется расследование. Причины происшествия выясняются.

Четыре человека пострадали в результате взрыва в доме в Турции (ФОТО)
Четыре человека пострадали в результате взрыва в доме в Турции (ФОТО)
Четыре человека пострадали в результате взрыва в доме в Турции (ФОТО)
Четыре человека пострадали в результате взрыва в доме в Турции (ФОТО)
Четыре человека пострадали в результате взрыва в доме в Турции (ФОТО)
Четыре человека пострадали в результате взрыва в доме в Турции (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости