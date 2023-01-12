Пассажиропоток в аэропортах Турции в 2022 году превысил 182 млн

Пассажиропоток в аэропортах Турции в 2022 году увеличился на 42,1 процентов по сравнению с годом ранее и составил 182 млн 334 тыс. человек. Об этом сообщил в среду министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаиоглу, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, услугами внутренних авиалиний в прошлом году воспользовались 78 млн 670 тыс. человек (рост за год – 14,9 процентов), а международных – 103 млн 278 тыс. пассажиров (рост – 73 процента).

В крупнейшей воздушной гавани Турции - «Стамбульском аэропорту» в 2022 году зафиксирован пассажиропоток в 64 млн 486 тыс. пассажиров (15 млн 894 тыс. на внутренних линиях и 48 млн 592 тыс. – на международных).

В другом аэропорту турецкого мегаполиса – «Сабиха Гёкчен», пассажиропоток за год составил 30 млн 770 тыс. человек.

В аэропорту Антальи в 2022 году зафиксирован пассажиропоток в 31 млн 210 тыс.