Турция нацелена на обнуление выбросов парниковых газов к 2053 году - Эрдоган

Турция нацелена на обнуление выбросов парниковых газов к 2053 году, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг в столичном комплексе «Чанкая», передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства отметил, что, современная Турция делает ставку на технологическое развитие и научные разработки, зарекомендовав себя в качестве крупного промышленного центра, а цели развития страны на период до 2053 года основаны на «зеленых технологиях».

«Наша цель – выполнить все взятые обязательства в рамках Парижского соглашения по климату», - сказал Эрдоган.

Президент Турции выразил уверенность в том, что эффективно используя имеющиеся возможности и развивая технологии, страна продолжит намеченный курс и «вопреки все трудностям» добьётся поставленных целей.