РПК/YPG закладывает мины на пути Швеции к членству в НАТО - Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая по TRT Haber, высказался относительно провокаций группы сторонников террористической организации РПК в Швеции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Министр Чавушоглу в ответ на пропаганду сторонников РПК/YPG в Стокгольме, направленной против президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил: «РПК/YPG закладывает мины на пути Швеции к членству в НАТО. Выбор Швеции - обезвреживать эти мины или намеренно наступать на них».

«Террористическая организация PПK/YPG ведет враждебную пропаганду. Цель террористов - Турция. Своими провокациями они пытаются помешать членству Швеции в НАТО. МИД выразил свою позицию по этому вопросу послу Швеции в Анкаре. Наш посол в Стокгольме также озвучил наши слова», - сказал Чавушоглу.

Министр отметил, что Турция ждет от Швеции исполнения своих обязательств, в том числе и предотвращение пропаганды терроризма.