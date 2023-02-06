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Турецкая крепость в Газиантепе обрушилась в результате землетрясения (ВИДЕО)

Турция Материалы 6 февраля 2023 10:52 (UTC +04:00)
Турецкая крепость в Газиантепе обрушилась в результате землетрясения (ВИДЕО)

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Включенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп обрушилась в понедельник в результате землетрясения магнитудой 7,4. Об этом сообщила газета Yeni Şafak, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, причиненный постройке ущерб еще предстоит определить. Сейчас известно, что стены в некоторых местах обрушились после подземных толчков.

Крепость Газиантеп расположена на холме высотой 25-30 м. Точных сведений о дате и авторе постройки нет, однако первые упоминания о ней появляются во II - III веках нашей эры. С 2002 года археологи проводили на ее территории раскопки, в ходе которых было сделано множество открытий, рассказывающий о жизни народов этого региона. На территории крепости находится музейный комплекс, посвященный обороне Газиантепа от французов во время Первой мировой войны.

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