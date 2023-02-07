После землетрясения в Хатае море вышло из берегов и затопило улицы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - После землетрясения в Хатае, в некоторых местах города, море вышло из берегов и затопило улицы.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что в частности, в Искендерунском районе Хатая, наибольше пострадавшем от землетрясения, в результате повышения уровня моря были затоплены некоторые улицы.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях поддержки поисково-спасательных операций, проводимых в районе землетрясения, 6 февраля в братскую страну были отправлены спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана, численностью в 420 человек, с соответствующим оборудованием и поисково-спасательными собаками и уже приступили к поисковым работам.

Кроме того, с целью ликвидации последствий землетрясения в Турцию также отправлены мобильные полевые госпитали МЧС, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и принадлежностями, а также группа из 41 специалиста (врачей и спасателей).

По поручению Президента Ильхама Алиева, сегодня в зону бедствия отправлена группа военно-медицинской службы Азербайджанской армии, в составе 10 военных врачей и 8 ассистентов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)