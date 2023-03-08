Турция и Бруней нацелены на расширения сотрудничества

Турция и Бруней нацелены на расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства сообщил, что в ходе встречи стороны детально обсудили перспективы двусторонних отношений.

«Мы подтвердили наше намерение развивать двустороннее сотрудничество. Обменялись мнениями о направлениях инвестиций, которые расширят наши торгово-экономические связи», - сказал турецкий лидер.

По его словам, также был обсужден потенциал кооперации между Турцией и Брунеем в таких сферах, как оборонная промышленность, энергетика, туризм, здравоохранение, исламский банкинг и халяльное производство.

Помимо двусторонней тематики, лидеры Турции и Брунея затронули и развитие событий на международной арене. В том числе обсуждены вопросы, связанные с ситуацией в Палестине, положением мусульман-рохинья и исламофобией.

Президент Эрдоган отметил, что стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества на региональных и международных платформах, таких как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Организация исламского сотрудничества (ОИС).

В свою очередь, Хассанал Болкиах выразил глубокие соболезнования правительству и народу Турции в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительных землетрясений на юге страны.

«Я уверен, что благодаря усилиям правительства и стойкости народа Турции страна выстоит и выйдет из этой трагедии еще более сильной», - сказал он.

Он добавил, что Бруней заинтересован в укреплении сотрудничества с Турцией в области образования, обороны, торговли и экономики.