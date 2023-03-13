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В Турции растет производство ветровой электроэнергии

Турция Материалы 13 марта 2023 04:08 (UTC +04:00)
В Турции растет производство ветровой электроэнергии

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Производство ветровой электроэнергии в Турции в субботу, 12 марта достигло 212 тыс. 931 мегаватт-час. Это самый высокий зарегистрированный показатель за всю историю Республики, свидетельствуют данные Энергораспределительной компании Турции (TEİAŞ), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Накануне в Турции было произведено 811 тыс. 120 мегаватт-часов электроэнергии. При этом 26,3 процента электроэнергии произвели ветряные электростанции.

Далее следуют угольные электростанции - 21,4 процента и буроугольные электростанции - 12,3 процента.

В последний раз рекордное производство электроэнергии ветровыми станциями было зарегистрировано 18 января - 210 тыс. 466 мегаватт в час.

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