Глава МИД Турции 18 марта посетит Египет

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит 18 марта Египет, сообщает в пятницу пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Визит организован по приглашению министра иностранных дел Египта Самеха Шукри.

В ходе встреч планируется обсудить все аспекты двусторонних отношений, обменяться мнениями по региональной и международной проблематике.

Чавушоглу станет первым министром иностранных дел Турции, который посетит Египет за последние 11 лет.

Глава МИД Египта прибыл 27 февраля в зону бедствия в знак солидарности с турецким народом.

Египет также направил в Турцию груз гуманитарной помощи.