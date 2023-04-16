Разделяем скорбь народа Азербайджана - Хулуси Акар

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар выразил соболезнования главе оборонного ведомства Азербайджана Закиру Гасанову в связи с гибелью трех азербайджанских военнослужащих при пресечении провокации на границе с Арменией, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В оборонном ведомстве Турции сообщили, что в письме, которое начинается словами «Дорогой брат», Акар подчеркнул, что от всей души разделяет скорбь азербайджанского народа.

Турецкий министр подчеркнул, что Турция и Азербайджан разделяют общую судьбу, строя отношения в свете принципа «Один народ – два государства». «Турция была и будет всеми возможностями поддерживать братский Азербайджан в его справедливой борьбе. Выражаю соболезнования родным и близким павших военнослужащих, всему азербайджанскому народу», - говорится в письме Хулуси Акара.

11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении. Затем противник продолжил обстрел азербайджанских позиций из минометов и крупнокалиберного оружия. При пресечении провокации армянской стороны погибли трое военнослужащих азербайджанской армии.